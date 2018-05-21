露奶夾寶寶爆紅正妹520哭了：孩子爸跟小三結婚了

默默（圖左）與Echo（圖右）一起撫養晴天（圖中），這張「奶夾寶寶」的照片，讓她們一夕爆紅。（圖擷取自我和兩個媽媽臉書粉絲團）

2018-05-21 20:51

〔即時新聞／綜合報導〕臉書粉絲團「我和兩個媽媽」因為一張兩個正妹露奶夾著寶寶的照片而暴紅。昨天5月20日，諧音「我愛你」，不少愛侶在這天慶祝，但身為兩位正妹之一、寶寶的媽媽Echo卻哭了，因為她發現孩子的爸爸已經和當初介入感情的小三結婚了。

Echo和默默兩個正妹一起撫養孩子「晴天」，閨密倆還經營了這個「我和兩個媽媽」的粉絲團。就在昨天，默默發了一篇文在粉絲團上，表示Echo抱著晴天哭了，因為孩子的爸在昨天和小三結婚。默默心疼地寫下「看她哭成這樣 ～ 我是想大罵他們一頓，飆罵3字經，但我靜靜的坐在妳旁邊，這是一個，過程...很痛。」，並希望閨密經過這一晚，能夠更堅強，遇到更好的人。

作為晴天媽媽的Echo曾經聊過這段往事，表示當初和未婚夫說好婚後再生小孩，但沒想到懷孕以後，男方變了一個人，性情大變的原因就是因為有了另一個女人介入。她坦言，自己一度想放棄生下這個孩子，但還好有閨密默默的陪伴與支持，讓她堅持下來，並開創這個粉絲團，記錄兩人撫養晴天的點點滴滴。

不少網友湧入文章下方鼓勵安慰Echo「 加油！這種人不要也罷 你跟孩子自己會過的更幸福」、「看開點，證明他只是你人生中的過客」、「過得比他好，才是最好的報復」