南市華平路多個單位輪流挖 住戶怨施工太久影響生意

盧崑福與住戶召開記者會，抗議華平路施工太久，影響商家做生意。（記者蔡文居攝）

2018-05-21 22:11

〔記者蔡文居／台南報導〕台南市議員盧崑福今天下午與安平五期華平路住戶召開記者會，抗議台南市政府、台電等相關單位施工長達1年多，導致商家無法做生意，附近住戶出入困難，要求市府未來長工期的工程一定要召開公聽會，並主動減免受影響的住戶房屋稅。

市府工務局及台電、欣南瓦斯公司、台水等單位到現場解釋說，去年台電大停電，電力不穩，台電公司進行老舊管線的汰換，因牽涉眾多的地下瓦斯管線和自來水管線，加上地質太軟地下箱涵又下陷，以致施工期長達1年多，目前所有主體工程已完成，預計6月底，鎮華平路將能通行。

財稅單位表示，只要工期超過183天，施工的工務局送交所有相關路段資料，財稅局就會減少房屋稅中地段率部分10%的稅金。

盧崑福表示，去年元月起五期華平路就開始挖路施工，一下是台電，一下又是欣南瓦斯，然後又是自來水公司，最後連水利局也來，附近住戶飽受行不便之苦，商家更是氣爆了，施工1年多，生意一落千丈，沒有收入還要負擔租金及人事費，居民陳情不斷。

盧崑福說，希望台南市以後不要再發生像華平路這樣1年多都不能通行的狀況，未來台南市政府只要施工期限過長的工程，一定要召開公聽會，並主動減免受影響的住戶和商家房屋稅，以降低民怨。