日推限量手機殼重達10kg 網友「這句話」太有畫面

官方釋出的使用手機示範圖。（圖擷自SoftBank官網）

2018-05-21 20:48

〔即時新聞／綜合報導〕手機殼除了時尚、好看及保護手機之外，竟然也能達到運動效果。日本軟銀日前推出iPhone X手機殼，重達10Kg，外型跟啞鈴一樣，推出後成功掀起話題。事後，圖片傳到台灣知名論壇，其中一名網友說：「無法想像躺在床上滑手機被砸到的樣子」掀起熱烈討論。

20日一名網友在PTT「趣事（joke）」版分享，日本軟銀推出專為iPhone X設計的10Kg啞鈴手機殼。他也貼出官方釋出的使用手機示範圖，指該手機殼不僅能健身，也能當作紙鎮、門擋等其他用途，讓許多網友看完笑破肚皮。

該款手機殼引起熱議，不少網友被逗樂，並認為「日本人真的很鬧」，也有網友說這是摔手機救星「應該很難讓手機面落地」，其中一名網友的留言「我無法想像躺在床上滑手機打到臉的樣子」，因為畫面即視感高，獲得網友們的廣大回響，「醫生：床上滑個手機還會搞到門牙斷掉，你是怎樣滑的..」、「問：你幹嘛戴著安全帽睡覺？ 答：我睡前想滑一下手機」、「曾經在床上用手機睡著被手機砸，買這個要附送塔位才行」。

根據官方釋出的訊息，這款手機殼是專為健身人士設計，全球限量10個，每個售價1萬800日幣（約新台幣3000元），目前已經全數售出。