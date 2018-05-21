成大與漢翔攜手 人才培育國際化

成大校長蘇慧貞（左）與漢翔董事長廖榮鑫（右）簽署「國際人才培育合作」備忘錄。（成功大學提供）

2018-05-21 22:42

［記者劉婉君／台南報導］國立成功大學與漢翔公司今天簽署「國際人才培育合作」備忘錄，雙方將共同選拔成大與美國頂尖大學合辦的「國際雙碩士／博士學位專班」優秀學生，提供獎助學金補助，暑期到漢翔實習也將列入專班課程，將人才培育觸角延伸至國際。

成大與漢翔的國際人才培育合作計畫，今天下午由成大校長蘇慧貞、漢翔董事長廖榮鑫代表簽約，招收對象為台灣學生以及外國籍學生並重，計畫選出來的優秀學生將送至美國頂尖大學完成研究所後期的高階訓練，取得兩校學位，預計合作期程3年再續。取得學位者可以美國大學畢業生的身分，申請在美工作的practical training簽證，增加國際競爭能力，未來亦可成為漢翔公司的跨國高階研究人員。

雙方同時也簽署「漢翔ASTRA飛機量測宇宙射線之研究計畫」、「研發與製造STAR實驗前置軌跡探測器支撐架之研究計畫」等2項產學合作意向書。

蘇慧貞說，漢翔公司多年來與成大一起做了許多基礎性研究，雙方進一步簽署國際人才培育，為雙方帶來互惠與更好的發展。

廖榮鑫希望漢翔與成大藉由一起培育國際人才的機會，在國際上能有更多的合作、交流，也期待培育計畫能為漢翔爭取到優秀國際學生及人才，加入台灣的航太產業。

「漢翔ASTRA飛機量測宇宙射線之研究計畫」，將由漢翔提供飛機協助成大進行火箭飛行前的宇宙射線量測。

「研發與製造STAR實驗前置軌跡探測器支撐架之研究計畫」，漢翔公司將受成大物理系之邀，參與美國布魯克海文國家實驗室中STAR實驗組的重要升級計畫，與伊利諾大學芝加哥分校、國家奈米元件中心共同製作矽微條探測器支架與感應元件。STAR計畫欲探索宇宙初生時所處的狀態。