「望梅解渴」快下雨！石門水庫蓄水率跌破50％

2018-05-21 21:11

〔記者李容萍／桃園報導〕石門水庫集水區3、4月降雨量僅為歷年平均5成，隨著天氣漸熱加上每天供應一期稻作農業用水和桃園地區民生公共給水約250萬噸，截至今天水庫蓄水率已跌破50％，雖然汛期從5月開始，但梅雨預計5月下旬才逐漸顯著，目前為枯水期末段是最枯旱時期，水利署北區水資源局正密切關注明日的梅雨降雨情形。

截至今天下午6時，石門水庫大壩水位230.71公尺，蓄水量不到1億、僅9847萬噸，蓄水率49.45％，這也是石門水庫今年以來最低的水位；被視為石門水庫觀察水情的三項指標，包括原本沉沒在石門水庫阿姆坪集水區內的土地公廟、佇立在集水區石壁邊的「酋長石」及夢幻草原，從5月初以來陸續完整呈現。

其實，石門水庫從1964年建庫啟用，原本庫容有3億噸，但受到長期流入庫區的泥沙等影響，目前庫容僅剩下約2億噸，面對每年桃園及板新地區共8億噸的用水，石門水庫1年周轉率要4次以上，因此，集水區在每季降雨量不足之下，往往會帶來缺水壓力。

由於中央氣象局預報梅雨鋒面將在5月下旬開始，北水局「望梅解渴」，期盼目前水位下降，剛好可以增加蓄洪空間，減少下游淹水的問題，同時現階段水供水穩定，但也呼籲大家節約用水，共體時艱。