國中停辦爭議延燒 興中國中學生啜泣：我不想轉學

宜蘭縣政府擬停辦興中國中，今家長、教職員不滿，在校門口集結抗議。（記者張議晨攝）

2018-05-21 20:30

〔記者張議晨／宜蘭報導〕宜蘭縣政府突然宣布擬停辦五結鄉興中國中，引起各界譁然，縣府原訂今下午4點半舉辦說明會，向家長、教職員解釋相關配套，但中午臨時喊卡；縣府說，怕說明會淪為政治秀場而失焦，才會先取消，將來仍會向家長、教職員解釋。不過，仍有家長、教職員在興中集結抗議，還有學生啜泣說「不想轉學」，盼縣府懸崖勒馬。

縣府因應少子化，展開教育資源整合，依照「國中小學合併或停辦準則」，將興中納入優先停辦的選項。不過，因停辦消息傳出後，引起各界譁然，原定舉辦的說明會，也突然喊卡。

縣府解釋，說明會本是向家長、教職員說明配套，但怕淪為部分候選人的政治秀場而失焦，因此先暫時取消，會再透過書面信函、電子郵件，向家長及教師說明，後續也會再辦理專案評估及公聽會。

今興中家長、教職員仍在校園集結，批評停辦是「黑箱作業」，盼縣府「踩剎車」，眾人還在校園高唱校歌。

陳姓校友攜著就讀興中國一的黃姓孫女前往聲援，她說，她們一家3代都是興中校友，不希望母校就此停辦。黃姓孫女也在旁啜泣，她說，校內老師、同學都很好，不希望她升上國3後，就得被迫轉學，怕不適應新環境。

興中國中教務主任黃琡雅批評，教育處說興中人均教育成本達25萬，但依據今年度預算書，全校142人，人均教育成本也才15萬6000元；且同鄉鎮有兩所國中以上、班級數在9班以下，並不只有興中，優先裁撤理由到底為何？

興中家長會副會長張元韋也質疑，傳聞校舍是要給慈心華德福設立高中部，但不能因此就廢校，這樣小朋友怎能安心就學？

對此，縣府教育處解釋，依照「國中小學合併或停辦準則」，縣府本身就有停辦的主動權，評估後，全縣僅興中符合停辦標準，但未來還要經公聽會及教審會審議，才會定案。

至於傳聞停辦後校地將交由慈心華德福管理，教育處表示，場館使用都要經過討論，如辦公廳舍、育成中心或是給實驗教育學校運用等，各項可能都不會排除。

宜蘭縣政府擬停辦興中國中，今家長、教職員不滿，在校門口集結抗議，還有學童在旁啜泣說，「我不想轉學」。（記者張議晨攝）

宜蘭縣政府擬停辦興中國中，今家長、教職員不滿，在校門口集結，並發起連署，希望縣府懸崖勒馬。（記者張議晨攝）