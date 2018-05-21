創造新經濟 古坑草嶺山豬耳葉包粽有賺頭

漢典教育基金會結合米食開發到古坑草嶺等山區收購山豬耳葉。（記者廖淑玲攝）

2018-05-21 22:27

〔記者廖淑玲／雲林報導〕在古坑草嶺山區只是極不起眼的山豬耳葉，結合漢典教育基金會開發米食料理，適逢端午節包粽需求，一葉叫價3元，1個粽子需2葉，今年預計推出8萬顆，創造新的山區經濟。

漢典教育基金會執行長蘇俊豪指出，利用山豬耳葉包粽子兼具保護森林，更為台灣山區創造林下經濟，未來希望還能開發肉粽或米食禮盒，直接加惠偏遠山區的農民收益。

蘇俊豪說，山豬耳葉又稱蜘蛛抱蛋（Aspidistra attenuata）屬於百合科（ Lilyaceae）的台灣特有種植物，花及果很小，若不仔細留意，很容易誤以為是不會開花、結果的植物，在東部及中部山區十分常見，甚至連盆栽都很容易栽種，不少山地居民都有以山豬耳葉代替竹葉或月桃葉包粽的習慣。

長年居住草嶺的蘇俊豪因為發現山豬耳葉的特性，2016年首次和草嶺村民合作收購，推出1萬顆粽子完售，去年就增加到5萬顆山豬耳葉粽，今年預計8萬顆粽，一葉叫價3元，一個粽子需2葉包裹，端午節前為山區居民帶來48萬經濟產值。

由於山豬耳葉是自然生產，完全不需農藥、肥料，符合漢典食品總經理鍾紀銘協助研發農特產品為產業加值的理念，推出山豬耳葉粽，結合濁水米、產銷履歷快樂豬、元長花生、西螺醬油、草嶺香菇等地方農特產品為食材，一推出就大受歡迎。

蘇俊豪強調，未來希望能將山豬耳葉開發成草嶺地質公園特色產品，鼓勵各農會或機關團體收購，為地方帶來更大經濟效益。