南投縣垃圾無法外運焚燒 草屯堆置逾1.6萬噸快氣炸

草屯鎮垃圾堆置量公所估算約1萬6000公噸。（記者陳鳳麗攝）

2018-05-21 18:52

〔記者陳鳳麗／南投報導〕南投縣垃圾無法外運焚燒，一年比一年嚴重，今年全縣堆置垃圾量有2、3萬噸，其中草屯鎮最嚴重，高達1萬6000公噸，為歷年之最，臭氣薰天，民眾氣炸揚言抗爭。南投縣環保局無奈，指台中市今年無法收南投縣垃圾，多次請環保署協助，但外運量少，只好一直堆積，會再跟中央拜託。

「我們一到晚上就不敢開窗，不敢走出室外！」南投縣草屯鎮垃圾場所在的北勢里里長林武順表示，今年以來飽受堆置垃圾飄散的臭味，垃圾量太多控土機只好挖動再往上堆，一動臭味就被明顯，里民氣到表示要去抗爭。

草屯鎮長洪國浩則指出，草屯鎮近幾年每年都要面對垃圾大量堆置的問題，且愈來愈嚴重，前幾年堆3000多噸就已讓地方困擾不已，想不到去年無法運走的垃圾堆到6000多公噸，去年12月環保局外運數十公噸後，今年就再也沒有幫忙外運，垃圾不斷堆高，到這個月已達1萬6000公噸，地方民眾已忍無可忍，請縣府要設法解決。

南投縣府環保局回應，今年初至今垃圾無法外運的情況日益嚴重，主要是原本簽約協助的台中市政府，因有文山三場要大修而停爐，市府表示只剩兩爐連台中市都不夠用，因此無法協助南投縣，少掉台中市的焚燒量，目前只能有150公噸的垃圾外運焚燒，有的鄉鎮因無場地可堆置，只好先外運，而草屯、竹山的堆置場較大就堆得比較多，全縣目前全縣堆置量有2、3萬噸。

環保局也說，該局已多次函請環保署協助解決，但環保署告知「已盡力協調」，如今草屯鎮民揚言要抗爭，會趕緊再把該情況函知中央，希望中央能正視該問題，給予幫忙。