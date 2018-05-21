打造文史景觀亮點 頭份市公所整修崖線堤岸廊道

崖線堤岸廊道沿路保有許多傳統古厝聚落。（記者鄭名翔攝）

2018-05-21 22:24

〔記者鄭名翔／苗栗報導〕苗栗縣頭份市崖線堤岸廊道，因周邊保有許多傳統客家夥房建築及伯公廟，具有豐富的人文歷史景色，且保留完整舊農村氛圍，頭份市公所獲行政院客家委員會補助，將投入3100萬元，將該廊道打造成客家資產保存區，並結合在地文史導覽，提供遊客不同的旅遊體驗，預定整體計畫將於今年底完成。

頭份市公所提出「頭份市崖線客家資產保存暨環境營造計畫」，針對從龍鳳大排側邊農路至中興路交叉口，全長約4.9公里的崖線堤岸廊道進行改善工程，除改善沿途的道路、安全欄杆、照明設備等硬體設施，也將規劃文史導覽及解說牌面，擦亮當地文史特色。

頭份市長徐定禎表示，崖線堤岸廊道上有許多保存良好的客家傳統三合院聚落，包括京兆堂、榮陽堂、陳氏家祠、盧江堂及數間歷史悠遠的伯公廟，雖然僅是4米寬的鄉間小道，但卻是見證頭份發展的重要文史廊道。

頭份市公所初步擬將原泥土道路重新鋪設瀝青混凝土，並增加動線標示；另外，也擬利用沿線的活動中心、伯公廟等周邊腹地，作為休憩站及文化歷史解說據點，方便遊客探訪時能更進一步認識在地歷史。

頭份市公所也參考台南麻豆總爺文化園區內的造型燈箱，擬以客家古厝或伯公廟作為造型，製作成特色燈具，不但提升夜間照明安全，同時也創造與地景相搭配的裝置藝術。