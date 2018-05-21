培育中高階汽修人才 修平科大培訓中心揭牌

修平科技大學「智慧車輛人才培訓中心」今天揭牌，校長鄧作樑（右3）與多位高職校長和業界代表宣誓攜手培訓人才。（記者陳建志攝）

2018-05-21 21:42

〔記者陳建志／台中報導〕修平科技大學為了培育中高階技術的汽修人才，斥資1500萬設立中部地區大學首座「智慧車輛人才培訓中心」，並獲勞動部核准成為「乙級證照檢定場」，未來朝「甲級證照檢定場」邁進，今天舉行揭牌儀式，除作為校內學生實作場所，並可成為高職汽修科學生延伸學習的場所。

修平科大去年在機械系成立智慧車輛工程組後，斥資1500萬成立「智慧車輛人才培訓中心」，5月8日並獲勞動部核准設立為乙級檢定場，今天修平科大校長鄧作樑、教育部部長辦公室專委廖興國、霧峰農工校長江耀宗、僑泰高中校長廖玉明、大明高中校長宋一芬與多家汽車業者代表都出席見證。

修平科大校長鄧作樑表示，智慧運輸已是全球發展趨勢，政府除推動新興科技與汽車、巴士結合，更規劃投入車聯網、自動駕駛等技術測試和場域建置，提升台灣智慧車輛產業的發展，修平因應此趨勢，積極培育中高階的汽修人才。

因鄰近的霧農、僑泰、大明、青年高中汽修科，每年約有500位畢業生，僑泰高中校長廖玉明認為，要高職成立如此規模的中心有困難，如今修平成立此研訓中心，將可提供高職學生延伸學習，並在高中階段就取得乙級證照，如此上大學後就可到業界進行產學合作，累積實務經驗，讓畢業、就業無縫接軌。

修平科大機械工程系助理教授楊錫欣表示，此培訓中心包括檢修汽油引擎、檢修柴油引擎、車輛底盤的自動變速箱、懸吊系統檢修、檢修汽車電系、全車環車檢查等5大部分，強調電動汽車與智慧車輛發展是未來趨勢，汽車修護人才不再是傳統印象中的「黑手」，維修人員使用技術手冊加上診斷電腦就能查出故障點，再據此進行故障排除，學校希望利用此實作培訓中心，培育中高階的汽修人才。