「榮耀獻給天上爸爸」 賽夏族女兒獲總統教育獎

賽夏族女兒芎昱竹去年參加全國語文競賽賽夏族語朗讀獲得國小組冠軍，也成為部落之光。（記者鄭名翔翻攝）

2018-05-21 18:41

〔記者鄭名翔／苗栗報導〕苗栗縣南庄鄉東河國小六年級學生芎昱竹去年父親癌逝，哥哥則因病致智能障礙，另還有3個年幼弟妹，孝順的芎昱竹從小就替父母分憂解勞，照顧哥哥及弟妹，儘管成長環境困苦，但她仍保持堅定向學的毅力，在學業或課外表現都十分出色，今年成為全縣唯一總統教育獎得主，她感性地說，要將這份榮耀獻給天上的爸爸。

南庄向天湖雖有迷人景致，但對於世居當地的賽夏族人而言，資源匱乏導致年輕人得外出謀生，而從小生長在這樣環境的芎昱竹，家中經濟多靠親戚支援，而她也必須身兼父兄之職，幫助媽媽煮晚餐、料理弟妹生活起居、照顧臥病的父親，刻苦的環境磨練，使她的心智較同齡孩子更為成熟。

芎昱竹坦言，有時也會感到心力交瘁，但在師長的陪伴及鼓勵下，讓她能樂觀迎向生命挑戰。說得一口流利母語的芎昱竹，去年參加全國語文競賽賽夏族語朗讀，獲得國小組冠軍，成為部落的驕傲。

而允文允武的她，同時擔任校隊隊長一職，今年參加全國少年籃球賽MINI組，搶下全國季軍，也被台南的太子國中籃球教練力邀加入，未來要繼續在球場發光發熱。

東河國小校長高清菊表示，芎昱竹自我要求高，課業、品行都不需師長操心。而芎昱竹則很期待七月總統接見頒獎，「要讓天上的爸爸一同分享這份榮耀。」