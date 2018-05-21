曾承諾要蓋回活動中心！居民苦盼30年

仁愛活動中心原位於三重區三和路三段、仁愛街口，30年前為興建台北捷運三重國小站用地而拆除。（記者陳心瑜攝）

2018-05-21 20:34

〔記者陳心瑜／新北報導〕原於三重區三和路三段、仁愛街口的仁愛活動中心，30年前為興建台北捷運三重國小站用地而拆除，當地民眾多次要求蓋回未果，當地奕壽里長周楨錩希望市府盡速還給民眾當年承諾會「蓋回來」的活動中心，以便里內長者共餐、活動。三重區長劉來通表示已多次爭取公有地，但地狹人稠，難以取得土地，建議里民借用鄰近活動中心使用。

三重區長劉來通表示，當地為老舊社區，公有地難覓，現階段鼓勵里民先使用當地周邊一公里內現有的龍濱、三德、開元和正義等市民活動中心。

周楨錩說，捷運三重國小站旁的三重國小、光榮國小和光榮國中三校因少子化招生銳減，預計整併三校，希望可以比照利用三重國小校地變更而興建的三重警分局長泰派出所，利用閒置校地興建活動中心。

對此，教育局工程及環境教育科長劉美蘭澄清，三重國小已因興建捷運、仁愛街開通和興建派出所而不斷內縮，學童空間不敷使用，無法提供用地。

劉美蘭表示，至於地方建議的光榮國小、光榮國中合併後的三和段用地，目前為學童網球場、籃球場和舊宿舍使用，並非閒置，至於地方期待的提供用地，基於老舊校舍重建、周邊停車需求等考量，得等三校合併完成後再視情況研議，一切以學童活動空間為首要考量。

新北市政府民政局地方自治科長陳耀川表示，新建活動中心必須由區公所評估需求，再向民政局提報並取得經費。