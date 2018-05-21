新店溪碧潭堰整建工程 可望年底發包

2018-05-21 20:32

〔記者何玉華／新北報導〕興建於1977年的新店溪碧潭堰，在2015年蘇迪勒颱風中，壩體嚴重受損，水利局會勘後評估有重建必要，總經費達4.8億元，年初獲得中央同意先補助細部設計1100萬元，水利局目前已經進行細部設計中，希望在年底前發包工程。

碧潭堰是維持碧潭水域空間景色的重要設施，由前台灣省水利局第12工程處於1975年受台北縣新店鎮公所委託代辦興建，1977年4月30日完工，當初以觀光遊憩功能興建，1977年8月移交台北縣政府及新店鎮公所負責後續維護管理。

碧潭堰年久失修，2015年8月蘇迪勒颱風重創堰體損毀、基礎掏空嚴重，水利局初估重建堰體約需3億元，上、下游護岸及疏浚1.8億元，獲得前瞻基礎建設計畫水環境建設經費補助1100萬元，進行碧潭堰整建暨水環境營造。

曾有環保人士認為，碧潭堰當初就是為營造河岸休憩環境而建造，不具防洪功能還犧牲掉新店溪的溪流生態，部分魚種因為無法洄游而滅絕，認為乾脆拆掉算了；水利局長古沼格說，碧潭堰因為不是防洪構造物，與防洪安全無關，所以一直無法獲得水利署補助。

但碧潭堰對地方有重要的歷史記憶，也是維持碧潭湖面水位所需，才能獲得前瞻基礎建設中水與環境的經費補助；由於壩體下方結構還完好，因此不用拆除，否則預算恐高達10億元，目前只需做壩體的修復，也希望降低壩體高度，修築魚類洄游的魚道，預計年底前發包工程，明年施工。