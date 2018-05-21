205兵工廠首度向職校招手 家長鼓勵子女進軍國防產業

2018-05-21 20:30

〔記者洪臣宏／高雄報導〕中山工商今年將招收汽車等6科10班建教合作，首見國防部軍備局205兵工廠向職校招手，將招收20人，不限男女，畢業後通過甄試可留廠任職，已有兵工廠員工鼓勵子女參加。

205廠上校代理廠長邱聖麟指出，該廠為國軍輕兵器、彈藥及火炸藥唯一製供來源，負責40公厘口徑以下各式手槍、步槍、機槍、機砲、彈藥及各口徑火炸藥研發與生產，並協助三軍處理廢棄彈藥，以支援戰備需求。

邱聖麟說，因應未來人才儲訓，透過與中山工商產學合作，以廠方與生產技術需求為前題，共同設計課程與職場實習，解決人才需求及縮短進用時程，達到多贏目標。

中山工商建教學生數近3千人，建教合作70家，建教生儲蓄存款總數逾1.6億元，是全國最大建教合作高中職校，不過機電科是第一次有機會進入國防產業。

中山工商校長林昭億指出，這是205廠首度與職校合作，選定中山工商為夥伴關係，初期招收20人，男女均可報名，規劃以機電相關非機敏性槍、砲加工零件生產線為主，畢業甄試合格有機會留廠任職，已有廠內員工鼓勵子女報名參加。

205兵工廠製造項目多元，為國軍單兵戰鬥裝備換發供應大廠，且正研發多軸旋翼機可酬載T91步槍、40公厘榴彈發射器，遠在2公里外就可以藉由遙控和敵人接戰，今年在國際軍事展大放異彩。