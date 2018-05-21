兒童遊戲場逾9成沒完成備查？ 中市府：公園綠地檢查近9成合格

2018-05-21 19:41

〔記者黃鐘山／台中報導〕衛福部規定兒童遊戲場的設計、製造、安裝、檢查及維護都須符合國家標準規範，並經主管機關審核完成備查。市議員顏莉敏今天踢爆，台中市有9成以上還沒完成備查；市府回應，公園綠地附設兒童遊樂設施檢查，合格率8成8。

衛福部去年1月25日修正施行「兒童遊戲場設施安全管理規範」，舉凡室內和戶外的兒童遊戲場，其設計、製造、安裝、檢查及維護都須符合國家標準規範，以及經主管機關審核完成備查，並隨時維護設施安全，以防止兒童意外發生。

顏莉敏說，台中市兒童遊戲場共有1489處，分屬社會局、教育局、建設局、運動局、經發局、觀旅局及衛生局等。但法規頒布迄今，國小236處、公園綠地442處，符合規範數及備查率均掛0，幼兒園739處符合規範只有3處、備查率0.4%。

她又說，讓孩童玩得盡興又安全，是最基本的要求，但台中卻絕大部分沒完成安全備查，甚至提不出檢驗合格證明，空窗期恐讓家長憂心忡忡；而中央法規上路年餘，市府清查及檢驗動作慢半拍，輕忽兒童安全問題，明顯行政怠惰！如何奢言友善親子城市？

市府表示，為確保兒童使用遊具的安全性，市府每半年均會針對兒童遊具的安全地墊安全性、遊具有無破損、螺絲鬆動與否、安全距離等項目進行檢查，並編列經費逐年改善。

去年公園綠地附設兒童遊樂設施安全管理在中央提高規範下，558處公園綠地附設兒童遊樂設施合格490處、不合格68處，合格率88%；未來將持續改善公園、逐年汰換塑膠遊具。

校園方面，教育局為協助所屬國小及幼兒園取得認證，今年度起啟動3年6千萬的校園遊戲器材汰換專案計畫及優先補助公立幼兒園遊樂設施改善，預計於109年初輔導各國小及幼兒園取得認證。