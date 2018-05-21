梅雨季還沒來 防汛作戰先開展

高屏溪攔河堰為高雄地區供水命脈。（記者洪臣宏攝）

2018-05-21 19:35

〔記者洪臣宏／高雄報導〕進入防汛備戰，南區水資源局（簡稱南水局）6月將進行阿公店水庫空庫防淤，擴充防洪空間，同時加強高屏溪攔河堰橡皮壩倒伏操作訓練，因應颱風、豪雨來襲。至於用水供應，南水局強調，雖然降雨量少，目前仍維持5月底不進入第三階段限水。

每年6月1日至9月10日汛期期間，阿公店水庫以較低水位進行空庫防淤操作，增加水庫防洪空間及提高排砂效能，期間也會進行淤泥擾動作業，或水庫土砂裸露時進行陸挖作業，雙管齊下減少水庫淤積量，近5年每年平均排砂及清淤量約6.7萬立方公尺，每年淤積率由更新改善前約3.7%，已下降至1%。

南水局副局長簡振源指出，阿公店水庫主要功能是防洪，有效庫容為1588萬噸，供水標的一半以上是農業，其餘才是民生及公共用水，豐水期時旗山溪有豐沛水源，可以引水運用，因此是全國唯一可以採用空庫防淤的水庫。

除此也加強高屏溪攔河堰橡皮壩倒伏操作，因應颱風、豪雨來襲。簡振源表示，攔河堰沒有蓄水功能，遇上大水時橡皮壩就會倒伏，讓大水、泥砂通過，水質濁度過高，就會啟用備援水源，以利供水。

已經進入5月下旬，不見梅雨蹤跡，簡振源表示，南部地區有時5月底、甚至6月初才會有梅雨，現在降雨量雖少，但經相關單位自主節水及水源調度，維持5月底不進入第三階段限水，水利署後天將召開水情會議，進行滾動式檢討。