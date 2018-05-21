讓管樂團在偏鄉存活 李舒程樂當推廣管樂的傻子

關西高中管樂團指導老師李舒程說，只要偏鄉的學校支持管樂團的存在，他就會努力幫忙讓管樂團持續發出悠揚樂音。（記者黃美珠攝）

2018-05-21 21:22

〔記者黃美珠／關西報導〕國立關西高中管樂團指導老師李舒程是個「不務正業」的社團老師，他放棄了所學的土木工程，以領時薪方式，當起專職推廣管樂的音樂人。他樂於帶領學生公益表演，更不在乎時薪比台北市區的學校低，3年來每個月不辭辛勞從台北到關西高中教學，就算是短短10分鐘的演出，他也一定到場站在學生前，一心就是要讓偏鄉學校的管樂團能繼續存活下去。

他說，他很清楚這些學生的未來不太可能是音樂工作者，更不會成為音樂家，但是從管樂的推廣、教學中，他希望學生學會一種堅持到底的學習「態度」、「合作」完成一場表演、以及「與人相處」這3件重要的事情。

他說自己原來是學土木工程的，國中開始學管樂，不過是早年另類「分班」的意外。他起先以貌取「樂器」，想學看起來很酷的薩克斯風，但沒想到被指定學小喇叭，學了以後覺得很好玩，特別是小喇叭往往是吹奏主旋律居多，這讓他從中領略到音樂的魅力。

到了高中，管樂團的指揮、是國內知名指導老師王戰，李舒程說他引領同學把感情帶入樂音中很有一套。

李舒程迄今難忘，有次不過短短4個小節、不到5秒鐘的獨奏中，他的小喇叭吹奏竟讓王戰老師邊指揮邊忍不住朝他豎起大拇指！就是這個場景讓他深刻體認到人真的需要的是鼓勵，而非責備，這成為他當人師後的主要教學理念。

李舒程說，大學時候的他依舊把管樂團當做不二選擇，也是在此時開始接觸到偏鄉的管樂教學服務。那時候作為大學生，他是志工，但也從這個舞台看到了偏鄉學校求管樂師資若渴的窘境。

步出校門後，他曾經短暫用兼差的方式四處指導各級學校的管樂社團。非科班出身的背景讓他比一般科班的老師更能了解、掌握跟他一樣從「業餘」起家的學生們各階段可能「卡關」的地方，以及該如何突破。

也正因此，他越來越熱衷教學，最後才轉而成為專職的管樂社團指導老師，雖然薪水是以鐘點計算，感覺不是一般人眼中穩當的職業，但他從中自娛娛人，又幫助到有心發展管樂、想學管樂的偏鄉學校和學生，使他感覺工作動力滿滿，快樂多多。

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