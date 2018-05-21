公墓公園化 中市13座公墓今年陸續遷葬

2018-05-21 19:37

〔記者張菁雅／台中報導〕為打造台中市成為花園城市，市府多管齊下，除了推動公園改造計畫，也規劃將「公墓公園化」，今年將有13座公墓陸續辦理遷葬，面積合計21萬平方公尺，明年即可變成公園，建設局長黃玉霖今日表示，「公墓公園化」是取得公園用地最經濟的方式，一年遷葬十三座公墓也創下台中市紀錄。

建設局長黃玉霖在市政會議專案報告「花園城市成果及展望」，除改造現有公園、推動一區一花園、改善城市入口意象等，還將辦理「公墓公園化」。黃玉霖指出，台中市有176座公墓，以每年10座為目標，逐步落實各區公墓公園化，且公墓均為公有土地，不需辦理土地徵收，減少公園土地購置預算。

市長林佳龍則說，「公墓公園化」應一步到位，3年前就有50多座公墓禁葬，只要禁葬時間到了，通通辦理遷葬，且遷葬預算無上限。

黃玉霖說明表示，禁葬時間為11年至13年，禁葬期滿才能辦理遷葬，而遷葬前必須公告，公告後還要查估，今年已遷葬公告結束的有烏日第8公墓、神岡第4公墓、大雅第7公墓、豐原第6公墓、外埔第1公墓；查估完畢的有梧棲第7公墓、大里第2公墓、烏日第4公墓及豐原第3、4公墓；南區第7公墓、南屯第17、21公墓則在查估中。

黃玉霖也說，上述這13座公墓今年會陸續辦理遷葬，面積21萬6659平方公尺，遷葬完成後，明年全部變公園。他同時指出，去年到今年已編列1.4億元遷葬預算，今年將再追加1.5億元。

另外，建設局已於2016年辦理大甲第1、新社第5、大肚第4公墓等3處植樹工程；2017年辦理大里區第3公墓（瑞城、仁化墓區）綠美化工程。