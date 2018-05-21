南市第二間職業試探與體驗示範中心 六甲國中揭牌

六甲國中成立南市第二間職業試探與體驗示範中心，有木工、陶藝和食品3間教室。（記者楊金城攝）

2018-05-21 19:05

〔記者楊金城／台南報導〕台南市在六甲國中成立第二間職業試探與體驗示範中心，今天揭牌，職探中心設有商業類設計職群、農業類食品職群的木工、食品和陶藝等3間教室，也有3D列印、雷射雕刻的教學體驗，讓國中、小學學生及早體驗和探索技職教育。

此外，教育局和崑山科技大學主辦台南市第四屆技職博覽會，5月24日到26日將在崑山科大登場，有技職達人講座、產學實用技能學程、雙軌訓練旗艦計畫、建教合作班等技職教育成果展示，希望協助國中生發掘興趣，進而適性選擇升學或就業，建立學生「學用合一」的整體技職體系概念。

為紮根和推動技職教育，教育部補助台南市在國中設置職業試探與體驗示範中心，最先成立職探中心是後甲國中，第二間在六甲國中，未來安順國中也將申請第三間職探中心。

台南市副市長張政源說，學歷固然重要，但「學力」更重要，只要有一技之長，將有助於學生繼續升學或就業，對國家和社會也有貢獻。

六甲國中職業試探與體驗示範中心設有木工、食品和陶藝等3間教室，教導學生親手體驗製作披薩、陶藝，連最新的3D列印、雷射雕刻機和教學成果展都有，學生參觀後留下深刻印象。

校長黃添勇說，職探中心未來將結合鄰近高職師資開設設計職群、食品職群課程，幫助國中、小學生發掘自己技藝性向。