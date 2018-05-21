台中國際旅展破盤價 出國免3千

台中國際旅展將從5月25日起一連舉辦4天，出國下殺免3千。（記者陳建志攝）

2018-05-21 20:59

〔記者陳建志／台中報導〕為搶暑假旅遊商機，由台中市旅行商業同業公會主辦的台中國際旅展，將從5月25日起一連展出4天，此次共有300家旅行社參展，其中國外旅遊佔6成，有業者推出韓國南怡島6天只要7999元起，日本沖繩4天只要9499元，台中出發香港3天更下殺免3千，只要2999元起，因6月14日台中直飛東京就要開航，現場航空公司也將開賣機票，另外還有國內主題樂園套票，以及超人氣美味餐券現場開賣，歡迎大家到場搶便宜。

暑假即將來臨，為了搶國內、國外旅遊商機，台中市旅行商業同業公會舉辦台中國際旅展，將從5月25日起至28日，一連4天在烏日大台中國際會展中心盛大登場，此次共有300家旅行社，450個攤位參展，今天舉行記者會邀請大家到場搶好康。

旅展企劃詹雅如表示，此次旅展國外部分佔6成，業者推出冬季戀歌韓國南怡島6天只要7999元起，日本沖繩4天只要9499元，東京迪士尼樂園5天12999元，台中出發澳門3天更下殺免3千，只要2888元起，香港3天也只要2999元起。

另外，自由行台中澳門來回機票3340元起、台中首爾來回機票5644元，迎接6月14日台中直飛東京開航，現場航空公司也將開賣機。

此外，國內也推出包括小叮噹科學主題樂園、義大世界、劍湖山世界等北中南親子樂園行程，還有各地飯店、餐廳的超人氣下午茶、自助餐券。

除了旅遊好康，主辦單位特別準備1100個消暑福袋大放送，25日開幕當天，將從前500名福袋排隊來賓中，抽出幸運兒參加趣味競賽，優勝者可用破盤價499元購得市價24000元的韓國機＋酒自由行。