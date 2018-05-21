雲科大呂宜臻獲總統教育獎 把關懷與愛送進弱勢長者生活中

雲科大呂宜臻（中）獲總統教育獎。（記者詹士弘翻攝）

2018-05-21 20:49

〔記者詹士弘／雲林報導〕「沒有陽光也能給自己力量和勇氣。」今年獲得總統教育獎的呂宜臻，小時候生活不寬裕，阿姨早餐店的饅頭、豆漿就是全家果腹的三餐；雖然在困境中，她仍於攻讀碩士期間，創立雲林縣點亮愛弱勢關懷協會，並接下斗六市樂齡學習中心主任，將關懷與愛送進弱勢長者生活之中。

目前就讀雲科大技術及職業教育研究所的呂宜臻，自小父母離異，母親獨自扶養著她與弟弟，不求生活富裕，只求三餐溫飽。儘管如此，呂宜臻仍很感謝生命中有父親對他們的教育和影響，也讓她從小就知，「當人生沒有退路時，只能勇往直前。」

呂宜臻說，她的母親在賺錢這件事十分笨拙，所掙的錢不足以擔負生活開銷，只能將嫁妝一一變賣，沒為自己留下什麼，生活不易，壓力與日俱增下，母親患了憂鬱症，情緒不穩，無法正常工作，年幼的她和弟弟孤立無援，想求救卻不知該如何呼救，也如此更能同理弱勢者的無力與徬徨。

呂宜臻母親賺錢不在行，但對她和弟弟的愛和養育卻竭盡所能的付出，她看著母親勞碌卻無能為力，心很苦。但她從未讓心白白地受苦，自身痛苦時，學會更體諒他人，懂得給予社會更美好的回饋。苦，讓她相信更應選擇幫助和付出。

高二時呂宜臻便開始半工半讀，分擔家計，更常睡不到4小時，生活雖艱難，但她仍克服逆境，攻讀碩士期間，創立雲林縣點亮愛弱勢關懷協會，並接下斗六市樂齡學習中心主任一職，結合地方資源，並將所學應用於樂齡，導入E化教材，成為樂齡潛力新星。

呂宜臻表示自己很幸運，餐廳老闆和房東都是貴人、研究所指導教授吳婷婷更扮演良師益友角色，弟弟總能用幽默化解生活的沮喪，在受委屈時為她挺身而出，讓她繼續勇敢也能更加淡然。

「獲得總統教育獎，就像是過特別的節慶，可日子是長遠，生活是真實。」呂宜臻說，她不期許自己是做大事的人，而是為將每一件小事做好的小人物。像「十元阿嬤莊朱玉女」，將不起眼的小愛串起造福社會的大愛，把這份心積累。