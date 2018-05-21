社區活動中心使用率低 中市議員要求免費開放

社區活動中心使用率偏低，市議員張雅旻要求市府免收場地費。（記者黃鐘山攝）

2018-05-21 18:51

〔記者黃鐘山／台中報導〕社區活動中心建物老舊失修，白天普遍大門深鎖，使用率偏低，市議員張雅旻今天在議會要求市府編列預算整修，並免費開放社區民眾使用。市府回應，將逐年專案辦理修繕，並與公所共同檢視，合理調整活動中心收費標準。

台中市29個行政區有625里，提供民眾生活育樂空間、作為災民緊急安置場所的活動中心有2種，歸民政局管的「里活動中心」172個，歸社會局管的「社區活動中心」有244個。

無論是里或社區活動中心，目前都由公所管理，里活動中心由里辦公處代管，社區活動中心由社區發展協會負責，且都訂定「活動中心使用管理要點」，租借或使用、收費標準皆已明文規定。

張雅旻說，多數社區活動中心建物老舊失修、空間明顯不足、缺乏無障礙設施，對於老人及身障人士不友善，亟待整修；而民眾也常抱怨，社區活動中心不就是社區的家嗎？卻總是不得其門而入。為什麼寧願關蚊子，也不願開門讓社區民眾使用呢？

張雅旻表示，民眾反應政府以人民的納稅錢興建活動中心，為什麼去聊聊天、唱唱歌、跳跳舞、動一動，還得花錢才進得去？建議市府免收場地費，水電費由使用者負擔，降低社區民眾使用活動中心的門檻，才能提高使用率，也是最實際有效的活化。

社會局表示，部分社區活動中心確實相當老舊，可比照里活動中心模式，由各權管公所爭取編列經費，市府也逐年編列預算專案補助公所，持續改善活動中心的老舊建築與設備。

此外，市府訂有台中市各區社區活動中心管理使用要點，明訂收費基準，各區公所也可因地制宜自訂區內社區活動中心管理使用相關規定及收費標準。市府將與公所共同檢視，合理調整現行活動中心收費標準，提高民眾使用意願。