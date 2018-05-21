幸福街角廣場之後 新竹市府後街角「秘密基地」開工！

新竹市政府在開闢「幸福廣場」街角後，今天再舉行府後街角「秘密基地」觀景平台工程開工典禮，預計11月完工。（記者洪美秀攝）

2018-05-21 20:44

［記者洪美秀／新竹報導］新竹市府繼完成幸福街角廣場獲市民認同後，市府今天舉行府後街角景觀工程及護城河公廁改善工程開工典禮，市長林智堅說，將打造府後街耐候鋼觀景平台的「秘密基地」，也會改善護城河的公廁環境，增加女性如廁空間及設置親子身障廁所和照明設備，預計11月完工。

林智堅說，市府獲環保署補助530萬元及市府自籌1270萬元，將投入府後街角景觀工程及護城河公廁改善工程，這是市府在打造四公里新竹之森藍綠帶景觀工程後，再擴大到市府周邊幸福街角廣場的延伸工程，期許透過公務機關空間的釋放，讓市民走在護城河及市府周邊廣場，都能漫步在幸福城市中。

林智堅說，護城河的公廁因多年未維修，如廁環境常讓市民卻步，加上管線及惡臭味道長期未處理，市府此次獲環保署經費補助，首要進行護城河公廁的修繕改善，除會改善公廁管線及化糞池異味外溢等問題，內部也會進行整理，同時增加女性如廁間數，以男女1:3的比例為目標，同時增加燈光照明，提高夜間明亮度，同時馬桶會換成可丟衛生紙的沖水馬桶，減少衛生紙張，這些都是配合環保署補助款要改善的目標，同時會增加親子與身障廁所，符合市民需求。

此外，林智堅也提到，市府這2年多來，釋放公務辦公空間提供市民散步漫行後，獲得市民普遍認同，有鑑於府後街停車場人行空間的外牆及磁磚剝落情況嚴重、水泥牆面污漬殘留等問題，再加上人行動線不佳，常讓民眾不知府後街停車場在何處，市府都會一併進行改善。

未來府後街角景觀除有明顯的停車場指標，還會新增一座耐候鋼的觀景平台，民眾可走上瞭望台上觀景，感受護城河岸景觀之美，也可當做護城河的一處節點，成為市民散步停留的休憩的「秘密基地」，工程預計11月完工啟用。