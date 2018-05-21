南市推行動支付 今年目標300家參與

南市推廣行動支付，媒合計畫6月起展開，9月聯合行銷盼帶動買氣，擴大行動支付範圍，今年目標300家店參與，招商輔導區域優先以台南商圈店家為主。（記者王涵平攝）

2018-05-21 18:49

〔記者王涵平／台南報導〕南市推廣行動支付，媒合計畫6月起展開，9月聯合行銷盼帶動買氣，擴大行動支付範圍，今年目標300家店參與，招商輔導區域優先以台南商圈店家為主，讓消費者在商圈使用手機消費結帳，輕鬆暢遊商圈。

南市經濟發展局將於5月29日下午2時在永華市政中心和6月5日下午2時民治社福大樓召開說明會，有意了解活動的廠商可把握機會報名；已導入行動支付的店家歡迎共同參與聯合行銷。

經發局副局長蕭富仁表示，隨著智慧型手機與行動網路普及化，消費者購物結帳不再侷限現金、信用卡、電子票證結帳，透過手機也可以結帳。南市推廣行動支付，提升商圈中小型店家商機，將於5月底開始招商。

日前大台南地區可使用行動支付的店家，多以大型連鎖店、零售業、餐飲業居多，可使用行動支付購物消費的店家約1500家，行動支付工具以感應式國際三大PAY（Apple、GOOGLE、SAMSUNG），以及掃描QR Code（如LINE Pay）為主。

經發局表示，今年廣邀行動支付業者一卡通、台灣Pay及三間銀行業者（臺灣銀行、中國信託、永豐銀行）共同合作，業者釋出專案輔導優惠，並提供多元選擇方案，除了節省店家摸索與諮詢的時間，另針對店家不同需求進行媒合，希望打破傳統商圈購物僅能使用現金購物的限制。相關訊息可上「臺南商業網」官方網站http://commercial.tainan.gov.tw/查詢。