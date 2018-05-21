串聯北台中！甲后線自行車道建置 洪慈庸成功爭取前瞻2040萬補助

立委洪慈庸成功爭取中央補助兩千多萬元建置「甲后線自行車道」。（記者歐素美攝）

2018-05-21 22:59

〔記者歐素美／台中報導〕台中市政府規劃「甲后線自行車道」，串聯后里及大甲，途經外埔區，主線、六分段支線、忘憂谷支線，總長度約35.2公里，立委洪慈庸爭取教育部體育署2040萬元補助，預計7月招標動工。

洪慈庸指出，「甲后線自行車道」建置工程總經費3400萬元，包括地面標線、自行車道指引標誌、堤頂道路鋪面與安全護欄等，經其爭取中央「前瞻基礎建設計畫-城鄉建設-營造休閒運動環境計畫」的「營造友善自行車道」，獲體育署補助2040萬元。

洪慈庸說，北台中充滿迷人的農村風情，后里花卉、大甲媽祖、外埔水果，各區皆有特色，即將舉行的世界花博展區和最夯的IG打卡點忘憂谷都是「甲后線自行車道」沿途重要景點，未來建置完成，可銜接環島1號線、花博后里森林園區、馬場園區及外埔園區，提供不一樣的旅遊行程方式，也讓自行車道環境更友善。

台中市觀光旅遊局表示，「甲后線自行車道」建置工程，預計7月進行招標，明年7月完成。其中，針對目前現況較差且破損的磁瑤堤防堤頂引道，建置工程也規畫延伸引道並設置安全欄杆、活動欄杆，提升設備堤防應變的機動性，要逐步完善大台中的自行車道路網。