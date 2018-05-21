宜縣捕蜂捉蛇勤務 2年後完全轉移農業處恐生變

2018-05-21 20:23

〔記者林敬倫／宜蘭報導〕宜蘭縣消防員捕蜂捉蛇業務，但該業務原應隸屬於農政單位，基層與各界希望農業處盡快編列經費，將業務轉移，降低第一線消防人員的負擔；不過，原先消防局預估2年後將業務完全轉移到農業處的計畫，恐怕生變；消防局長徐松奕解釋，現階段農業處人力不夠，即時性與機動性不足，要完全轉移還要協調與評估。

宜蘭縣政府消防局各消防分隊近年捕蜂捉蛇的業務，每年平均約有4000多件，多數基層消防人員認為，捕蜂捉蛇有風險且具專業，希望能回歸農政單位，讓消防人員有心力更致力於救護、救災等本職工作，縣內原先規劃，2年後將把捕蜂捉蛇業務，回歸農業處，但近日傳出此案恐怕生變。

「縣府不該跳票！」宜蘭縣議員薛呈懿今在議會質詢時指出，農業處應該要民眾宣導，讓大家逐漸了解，捕風捉蛇的工作應該要找更專業且有即時性的農政單位處理，這樣兩年後才有轉移的可能，這些工作如果現在沒做，就代表縣府根本不想積極的推動此案，沒在替辛苦的基層消防人員著想。

宜蘭縣政府農業處長游憲廷指出，縣府已經編列1000萬元經費，讓捕蜂業務回歸農政單位，但捕蛇業務因為考量即時性與機動性，仍委託消防局處理2年後，要將業務完全轉移，考量農業處的人力，要有達到具即時性與機動性，相當困難，基於為民眾服務，消防局仍然需要接手相關業務。

消防局長徐松奕指出，現行捕蜂業務回歸農政單位，預估可為基層同仁每年減少2000至2500件勤務，降低負擔，基於服務民眾的立場，只要蛇與蜂有攻擊人的情況，消防人員還是要及時出動搶救，但如果是非急迫性的捕蜂工作，就轉交農業處處理，未來完全轉移的時間點，還要與農業處協調、評估。