5000把陽雨傘義賣 籌植物人到宅服務經費

創世基金會今在彰化縣政府中庭舉辦「愛心傘花朵朵開」受贈儀式。（記者張聰秋攝）

2018-05-21 18:35

〔記者張聰秋／彰化報導〕創世基金會彰化分會擬推動植物人到宅服務，年經費約200萬元，彰化縣伸仁紡織股份有限公司捐出5000支陽、雨傘和1萬2000雙襪子供基金會義賣，創世公共關係部督導林月卿表示，義賣目標100萬元，另100萬元擬由募集發票等其他專案活動進行。

義賣雨傘園遊會將於6月2日在員林公園舉辦，彰化副縣長林明裕今在捐贈雨傘的活動會，自掏腰包買了1把粉橘色系的陽傘，打算送給其老婆，他說，1把陽傘義賣199元、雨傘299元，或捐200張發票換陽傘、捐300張發票換雨傘。

創世基金會今在縣府中庭舉辦「愛心傘花朵朵開」受贈儀式，現場展售雨傘義賣品，顏色繽紛亮麗、圖案可愛討喜，林明裕帶頭購買，吸引不少人跟進選購，民眾說，夏天撐傘遮太陽，買把好陽傘隨身攜帶，隨時派得上用場。

林明裕說，創世基金會彰化分會主推兩項公益計畫，一是家中植物人或老人家若沒人照顧，基金會會派社工員、護理師到府協助，另一個基金會計畫在彰化縣興建安養院，安養院將收置腦傷病患、植物人，縣府協助尋找土地，供基金會興建使用。

這回，伸仁紡織股份有限公司經由立委黃秀芳引薦，捐給創世基金會義賣品，所得將用於植物人到宅服務業務。

林月卿指出，彰化地區服務75個植物人家庭，年經費約200萬元，下週六（2日）義賣園遊會規劃吃喝玩樂攤位、跳蚤市場、捐發票換好禮等 ，百元愛心園遊券開始預售，認助專線（04）8380138。