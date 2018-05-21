為癌母祈福祂聽見了！白沙屯媽祖拉高神轎加持

2018-05-21 17:20

首次上稿 17:00

更新時間 17:20

〔記者陳冠備／彰化報導〕白沙屯媽祖進香北港朝天宮，昨日回鑾彰化，行經西螺大橋溪州端時萬人空巷迎接，其中黃姓男子從雲林縣帶著罹患腦癌、乳癌的母親前來，祈求能鑽媽祖神轎為母親健康祈福，黃男家人不斷膜拜、磕頭，終於如願見到神轎突然轉向、抬高加持，黃男家人順利鑽到轎腳後不斷拭淚，為母祈福的精神令不少人動容。

白沙屯媽祖進香無固定路線，全憑一股神奇之力指引轎夫前進，也因此常走到一半停下、或轉向某地為祈福者加持，被不少信徒稱為神蹟，昨日3點鑾轎橫跨西螺大橋抵達彰化溪州，在台一線與彰水路轉彎路口處為選擇路線不斷搖晃，突然間轎夫快速往台一線前行，朝黃男與坐著輪椅的廖婦等待鑽轎腳的人龍前進，並拉高神轎，讓一行人鑽過轎腳，黃男一家人順利祈福後，也趕緊轉頭向媽祖不斷道謝。

「只想要多活一點。」58歲廖婦表示，曾罹患乳癌，疼痛造成行動不便也無法久站，去年聽聞白沙屯媽祖慈悲，特地去鑽轎腳祈福，爾後身體狀況有慢慢恢復，也能短暫行走，沒想到年初又被判定罹患腦癌，感嘆生命無常，但孫子還小，捨不得離開，因此今年再來向媽祖祈福，多活一點享受含飴弄孫時間。

黃男表示，為保佑媽媽身體健康所以來鑽轎腳，可是雲林端太多人，所以特地橫跨西螺大橋到彰化，結果彰化人更多，本來以為鑽不到了，沒想到神轎卻迎面而來，讓母親能鑽到轎腳，事後認為，媽祖慈悲聽到救母的聲音，幫助完成心願。