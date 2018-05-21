獨家》新埔的紅藜麥紅了！ 開放免費採種、採穗

新竹縣新埔鎮原定今年春節要亮相的紅藜麥因為氣候干擾，近期終於讓人驚艷啦！（記者黃美珠攝）

2018-05-21 17:38

［記者黃美珠／新竹報導］新竹縣新埔鎮的紅藜麥紅啦！雖然錯過了原定的新春檔期亮相，但因罕見，再加上其麥穗在成熟程度不一時分呈綠、黃、粉、紅、以及黑色，多彩的樣貌就連葉片顏色也多變，近來已成新埔另一個人氣的追花熱點。

新埔鎮長林保祿說，他們計畫今年底要再種1次，且再次鎖定明年的春節檔期一定要跟遊客相見！所以公所近日自行採摘完所需的成熟種子以後，他宣布從即日起，全面開放有意試種的民眾前去採摘紅藜麥穗和種子。

新埔鎮公所農業觀光課課長李秀珍說，他們是在去年11月底播種栽種紅藜麥的，觀察發現植株高約1公尺就能結穗，而今年1月初就看到植株苗已經有5公分高，所以他們原來是樂觀預期能趕上今年的舊曆春節，營造新竹境內首見的紅藜麥穗海。

無奈受到年初氣候驟變影響，導致整個生長竟然遲滯了1個月，後續遲到2月中才在日本公園首見紅藜麥結穗，3月中旬，種在田新區段徵收區、和平街洗衫窟對面的紅藜麥穗田才終於開始跟進。

但是日本公園的結穗後，大約在4月才由綠逐轉紅，田新區段徵收區的近期才紅艷登場。每根麥穗的顏色，從最初的綠色、先轉黃，再從亮黃色轉粉紅到深紅，最後成熟了變成黑色的，種植經驗提供有意的民眾參考。

她說，因應天候的不確定性，今年可能九月過後就要密切注意、規劃播種的工作，希望明年的春節不再辜負大家的期待。

新埔田新區段徵收區開放後，現在是新埔鄉親入夜後的熱門運動地點。因此自從紅藜麥終於出現後，加上夜間氣溫涼爽下，現在很多人運動都會刻意散步去欣賞終於得見的紅藜麥穗海。

鎮長林保祿說，去年底他們營造的花海中也有前一陣子盛開的向日葵，公所用獨樂樂不如眾樂樂的心情開放給鄉親免費入場採摘，所以正紅的紅藜麥，他們歡迎大家去欣賞，也開放給鄉親免費採穗或採種帶回家。

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新埔鎮公所農業觀光課說，紅藜麥穗完全成熟後，會從深紅色轉變為黑色。（記者黃美珠攝）

尚未完全成熟的粉色和黃色紅藜麥穗，平添整的紅藜麥田多彩繽紛。（記者黃美珠攝）