貨櫃船事故肇禍 10個黃豆貨櫃未移...臭氣沖天

今年1月8日，基隆港發生貨櫃船煞不住撞倒橋式起重機壓壞115個貨櫃，迄今尚有10個黃豆貨櫃在碼頭，因為日曬雨淋，黃豆變質發出惡臭。（記者俞肇福攝）

2018-05-21 16:19

〔記者俞肇福／基隆報導〕今年1月8日晚間6點55分，18300噸的德國籍貨櫃輪梅爾斯號靠泊基隆港煞停不住，直撞東11碼頭，撞倒造價2億元的橋式起重機，並且造成115個20呎貨櫃被壓毀；不料，歷經4個多月，還有100噸、10個貨櫃的黃豆、豆粉等食物堆置在碼頭邊，因為下雨、日曬，造成黃豆等食材變質，惡臭讓人受不了，周邊居民要求聯興公司盡速處理。

聯興國際物流股份有限公司董事王進興表示，事故發生後，先是要與船公司賠償代表商談，雙方溝通往返就耗去1個月時間，拿到船公司賠償代表提供擔保品信函後，保險公司與廠商要確認產品狀況，才能展開貨櫃清運，經過1個月時間移置清理重新裝櫃轉運，現場還剩下10個裝著黃豆、豆粉的破損貨櫃。

因為貨櫃中的物品，均經過向海關申報進口或出口手續，必須再經由海關確認物品為申報進出口的物品且不堪使用，經過鑑定程序核准後，海關發函給聯興公司同意當廢棄物清理，聯興公司才可以委外處理。

王進興說，上週已經接獲海關通知，將再與船公司保險代表商談，最近就能處理，預計5月底、6月初會全數清運完畢。

王進興說，因為如果沒有接獲海關核准信函，擅自移動涉嫌侵占，所以才會放在原地，部分破損嚴重發出惡臭的黃豆、豆粉等物，則移到靠近公司廳舍處，提醒公司要加快移除腳步；因為3月有下雨、再加上近日烈日持續曝曬，發出惡臭造成鄰居困擾，聯興公司十分抱歉。

今年1月8日，基隆港發生貨櫃船煞不住撞上東11碼頭，撞倒橋式起重機壓壞115個貨櫃，迄今尚有10個黃豆貨櫃在碼頭，因為日曬雨淋，黃豆變質發出惡臭，讓周邊居民受不了。（記者俞肇福攝）

今年1月8日，基隆港發生貨櫃船煞不住撞上東11碼頭，撞倒橋式起重機壓壞115個貨櫃，迄今尚有10個黃豆貨櫃在碼頭，因為日曬雨淋，黃豆變質發出惡臭，讓周邊居民受不了。（記者俞肇福攝）