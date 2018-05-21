邱建富出新書「翻轉彰化市」前市長美言

彰化市長邱建富（中）新書發表會，前彰化市長葉滿盈（右）也出席。（記者張聰秋攝）

2018-05-21 18:32

〔記者張聰秋／彰化報導〕凡走過必留痕跡！從縣議員轉換跑道擔任2任市長的彰化市長邱建富，今天出新書，書名「翻轉彰化市」涵蓋其8年多來施政政績，前彰化市長葉滿盈，在新書發表會讚許其表現「可圈可點」，用創新手法翻轉了彰化市。

邱建富將於今年年底卸任，未踏入政治圈之前，商業經營出色，擔任市長後，他以企業CEO的態度經營市政，導入企業型領導模式，解決多項彰化市數十年來的市政難題，加強行銷彰化市的宗教文化、美食小吃與觀光旅遊，使彰化市脫胎換骨。

新書發表會在市公所舉行，此書由媒體人杜慶承從2016年10月開始進行訪談，經1年多時間整理撰寫，日前付梓。

杜慶承說，透過訪談，他才明瞭市政推展，公所「CEO」市長扮演舉足輕重的角色，好比說，福田社區桐花祭，邱建富充當「業務員」，到旅行社行銷桐花祭。

新書內容細數邱建富施政政績，文字紀錄施政過程中的心路歷程與決策模式，以及如何成功將市政危機化為轉機。邱建富表示，他自認這是一份能對市民交待的成績單，因此將施政決策紀錄成冊並自費出書。

卸任在即，邱建富說，「機會是留給準備好的人！」未來的路無限寬廣，只要有機會繼續為民眾服務，他一定會善盡自己的責任與經歷。