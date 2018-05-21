竹市府推動創客人才培育計畫 打造青年圓夢空間

竹市府推動創客人才培育計畫，打造青年孵夢、圓夢空間。（記者蔡彰盛攝）

2018-05-21 16:55

〔記者蔡彰盛／竹市報導〕新竹市政府推出新竹黑客松、自造教育示範中心等創客政策，獲得熱烈迴響，今年再舉辦自造者聚落人才培育計畫，以培養「五力」創業力、創造力、設計力、研究力、製造力為目標，除推出系列課程及工作坊，並舉辦創客大賽等，市長林智堅期盼透過空間營造及計畫培育，將創客能量擴散城市各個角落，打造新竹市成為青年圓夢的舞台。

本次自造者聚落培育計畫推出系列課程及工作坊，並舉辦創客大賽及論壇，結合勞動部勞動力發展署及新竹就業服務中心等中央資源，並串連新竹東門青年基地、衣啟飛翔及賈桃樂學習中心等4大創客基地，讓創客同好可以技術交流，產生創意火花。

6月至10月間陸續舉辦系列課程及工作坊，如「因應老人化時代，機器人來幫忙！」、「介紹AI是什麼，在Maker領域中如何應用」等，鼓勵有興趣的青年朋友踴躍報名參加；同時進入校園辦理創客論壇，進行產業與學界對話。8月則透過創客競賽，進行青年創客展能；9月辦理成果發表，期盼藉系列活動提供創客資訊、活動及交流平台，擴散扎根創客能量。

負責本次計畫執行代表，工研院產業服務中心主任劉佳明表示，這3年多與清華大學及市府共同合作，並與大專院校共同合作，打造創客的築夢空間，深獲青年創業家認可。

勞工處長黃錦源表示，除自造者聚落培育計畫外，同時推出「傳產新創暨青年設計松競賽計畫」，藉由不同活動與課程之引導，培育跨域人才，提升職業能力。青年朋友及市民可先上官網瀏覽活動資訊，亦可撥打1999市民服務專線或洽詢勞工處青年事務與勞工福利科。