「離捷運近的房+車」1千5百萬起跳 網友嘆：買房好難...

最近有位網友表示，自己工作近10年，現在還是買不起一間台北市的房子，他感嘆地詢問其他網友「真的有人35歲以下，買得起台北的房嗎 ？」。示意圖。（資料照）

2018-05-21 16:31

〔即時新聞／綜合報導〕買房是許多人的夢想，最近有位網友在PTT發文表示，自己工作近10年，現在卻還是買不起一間台北市的房子，讓他不禁感嘆，詢問其他網友「真的有人35歲以下，買得起台北的房嗎 ？」

這位網友回憶，自己從25歲開始工作，原本計畫在結婚後，在台北買一間靠近捷運站、附有車位、大小約30坪左右的房子，但發現這樣的房價至少1千5百萬起跳；網友表示，夫妻倆都是「名牌學校」畢業，若要買房，1年還是至少要存個150萬元，無奈說道「這是什麼鬼島房價」、「更何況台灣99%的人，一年根本也存不到150萬；到底這些房子是誰在買的啊？」，望塵莫及的房價和現實處境，讓他身負沉重壓力。

貼文一出引發網友熱議，「台北市買不如租」、「1500萬除非是文山北投，不然根本買不到北市離捷運近的房+車」，更有人直言「家世背景好壞，直接影響個人未來競爭力」、「現階段有能力在台北購屋的都是靠家裡」，也有人鼓勵「買房不簡單，但也沒那你想像的麼難，投資理財很重要，加油！」