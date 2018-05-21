大學教授鑽研古董車 保時捷代步、開課出書

2018-05-21 15:09

〔記者方志賢／高雄報導〕國立中山大學教授曾逸敦，上下班以保時捷911名車代步，還是古董車迷，不但在學校開設「汽車學」和「世界汽車發展史」課程、出書分享，還以車會友經營部落格及粉絲團，與大眾分享玩911的心得。

曾逸敦是機械與機電工程學系教授，10多年前，如願升上教授，卻因失去生活重心，心情鬱悶。為了重新找回對生活的熱情與活力，他投入古董車研究，也買下了人生第一輛保時捷911（1992年的964）。

「開跑車幾乎是每個男人的夢想！」曾逸敦回憶，當年開心買下人生第一輛二手跑車，沒想到卻是災難的開始，像是車子出問題時，要如何找到正確的原因和零件，都需要與車友討論好幾次、上網搜尋資料並向保養廠技師請教，最後還得耐心地等待問題解決。

曾逸敦表示，一輛保時捷開了10年後，原本600萬到1000萬元的跑車，在二手市場的價格便跌到原價的2成，「沒大家想得那麼貴！」

曾逸敦前後共買賣過9輛古董跑車，不斷地累積對汽車的各種知識，並在網路上成立的一個部落格「曾教授與古董保時捷」，把實用的資訊，放在網路分享，另成立FB粉絲專頁及同名社團，也開始在學校裡開授汽車相關課程。

曾逸敦去年將研究古董車的心血集結成書，出版「保時捷911傳奇」，他還替民間維修廠撰寫「法拉利保養手冊」；未來也計畫結合虛擬實境（VR），研發「虛擬修車」技術，除了幫助學生學習，希望也能成為維修技師的培訓系統，提升台灣車輛維修的知識與素質。