台灣媒體被WHA拒於門外 台灣記者協會發函抗議

世界衛生大會（WHA）今天在瑞士日內瓦登場，但我國媒體今年仍在高度政治壓力下，不得其門而入進行採訪。（ 資料照）

2018-05-21 14:21

〔記者楊綿傑／台北報導〕世界衛生大會（WHA）今天在瑞士日內瓦登場，但我國媒體今年仍在高度政治壓力下，不得其門而入進行採訪，台灣新聞記者協會昨致函世界衛生組織（WHO），要求其就「聯合國日內瓦辦公室（UNOG） 的規定以及『一中』承諾，是否優位於對於人權的承諾」作出回應。

台灣新聞記者協會致函一事，在關鍵評論往國際版被拿來引述，該文大略解釋台灣與中國在聯合國的過往，並指出，台灣新聞記者協會的聲明中，對於聯合國拒絕台灣記者採訪，強烈表達已經違反了世界人權宣言第19條，即保障經由任何方法不分國界以尋求、接收並傳播消息意見之自由。

聲明中還說，UNOG的標準似乎也違反了世界人權宣言第2條，其中免受歧視的部分，包括一切權利與自由，應不分種族、膚色、性別、語言、宗教、政見或他種主張、國籍或門第、財產、出生或他種身分。且不得因一人所隸國家或地區之政治、行政或國際地位之不同而有所區別，無論該地區係獨立、託管、非自治或受有其他主權上之限制。

因此台灣新聞記者協會致函WHO的內容中，明確要求其就「UNOG 的規定以及『一中』承諾，是否優位於對於人權的承諾」作出回應。

該篇文章也引述無國界記者組織的意見，其也認為台灣不被同意採訪，是中國試圖減少台灣在國際社會上活躍的手段，但疾病傳播不會有台灣還是中國的問題，而是沒有邊界的，世界各政府及衛生單位，都需要交換訊息。