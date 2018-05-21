經營一甲子 華西街最後蛇肉專賣店收攤

郭懿堅（圖中）說，今年過年因為氣候變遷及環保意識抬頭，完全沒有蛇肉貨源，一碗蛇湯都賣不出去（記者鍾泓良攝）

2018-05-21 13:59

〔記者鍾泓良／台北報導〕台北市萬華區華西街以吃蛇肉、殺蛇秀聞名，成為台北市觀光勝地，吸引無數觀光客一睹風采。然而隨著保育政策，政府禁止表演殺蛇，許多蛇肉店都面臨關門，華西街最後一家毒蛇專賣店、經營一甲子的「亞洲蛇肉店」也在今天結束營業。而他們今天也請來藝人郭子乾現場表演殺蛇，重現當年風光。

重現當年風光 郭子乾受邀表演殺蛇

「亞洲毒蛇研究所」第二代老闆郭懿堅表示，自己從出生到小孩結婚，四代都在亞洲毒蛇研究所。他談到父親郭來貢於60年前開設「亞洲毒蛇研究所，當年的華西街是最有名風化區，很多男人因應市場來喝一碗蛇湯、蛇酒，「讓他很光榮地上場。」

然而郭懿堅說，今年過年因為氣候變遷及環保意識抬頭，完全沒有蛇肉貨源，1碗蛇湯都賣不出去，他也感嘆說，其他華西街的店家都有賣鱉、鱷魚等其他山產，但他們之堅持賣蛇，「我們的堅持害我們經營不下去」他說，華西街如今蛇街傳統不再存在，未來將會改賣小火鍋。

洪丁福：殺蛇50年被咬傷造成殘指

而殺蛇師傅洪丁福受訪過去殺蛇50年，手上也有曾因殺蛇被咬傷造成殘指。他說，自己很感恩郭來貢夫婦對他的照顧，把他當成自己兄弟一樣對待，表示「我再講下去，我心很軟，我會掉眼淚。」

殺蛇師傅洪丁福受訪過去殺蛇五十年，手上也有曾因殺蛇被咬傷造成殘指。他說，自己很感恩郭來貢夫婦對他的照顧，把他當成自己兄弟一樣對待，表示「我再講下去，我心很軟，我會掉眼淚。」（記者鍾泓良攝）