布袋蓮、垃圾滿布碧砂漁港 志工、船長攜手清運

基隆碧砂漁港水域內遍布布袋蓮與海漂垃圾，數量之多讓人咋舌。（圖為潛水教練王銘祥提供）

2018-05-21 13:39

〔記者俞肇福／基隆報導〕基隆市碧砂漁港水域內外近日出現布袋蓮，還夾雜了大批海漂垃圾，密密麻麻到處飄散，引發安全疑慮，碧砂漁港的娛樂漁船船長、漁工今天主動清除，清出大批海漂垃圾上岸；基隆區漁會總幹事陳文欽說垃圾有廢棄漁網、木條、保麗龍、寶特瓶、塑膠等，陳文欽說，「想得到的，想不到的都有」。

潛水教練王銘祥拍下布袋蓮夾雜海漂垃圾，分布在海面上密密麻麻的照片和影片貼在臉書上。他說，布袋蓮由西部漂來腐爛後給小魚當食物，這些海漂垃圾造成環境危害，讓海洋生物在惡劣環境下成長，最終人類也要受害，「請愛護我們的海洋，不要亂丟垃圾」。

基隆碧砂娛樂漁船聯合會從昨天到今天一連兩天，號召多名船長開船清除港區內的布袋蓮、海漂垃圾，不少船長共襄盛舉。船長吳坤達說，清除這些垃圾利人利己，港域乾淨了，遊客才會想來碧砂漁港。

陳文欽表示，布袋蓮外觀像人蔘，但其實危害很大，因下方會夾藏很多垃圾，漁船如果被卡到，很可能失去動力，船長主動清除，精神令人佩服。垃圾很多是遊客、釣客丟出的，要多發揮公德心，否則都會造成危害。