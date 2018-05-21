台南六甲西側外環道南段 開闢動工

六甲西側外環道路南段第一期開闢工程的路線，全長750公尺。（記者楊金城攝）

2018-05-21 13:48

〔記者楊金城／台南報導〕台南市六甲西側外環道路南段開闢工程，今天舉行動工祈福典禮，分兩期工程，計畫總經費4.4億元，其中用地經費約2.5億元、工程經費約1.9億元。南段第一期長750公尺，路寬30米，總工程費1.13億元，預計109年1月通車。

南段外環道第一期北起六甲中華路、和平街路口，往南銜接第二期開闢工程長約1.1公里，再銜接市道165線，主辦六甲外環道開闢工程的內政部營建署南區工程處說，六甲西側外環道南段預計開闢完成後，可串連六甲西側南北向交通，預期可降低六甲市區市道165線及市道174線等聯外道路交通流量，建構六甲、官田地區交通路網，讓往返國道3號烏山頭交流道更為便捷。

六甲外環道南段第一期工程由南市代理市長李孟諺、營建署南工處長吳瑞安、立委葉宜津等人主持動工典禮，六甲鄉親觀禮，是地方的喜事。

「想要富，先開路」李孟諺說，他強調路的開闢與地方發展繁榮有很大的關係，先開路，地方才有希望發展，目前台南市三橫三縱快速道路網只剩台61線西濱曾文溪橋需要環評，如果這段打通，任督二脈就可打通。

而地方的下營、六甲外環道都已動工，李孟諺說，六甲外環道地方期盼已久，未來開通後的車流不用進入六甲市區，有助於市區居民的用路安全，六甲市區內交通也能減少壅塞，並建構六甲、官田完整交通動線，對於未來地方和產業發展將有很大的幫助。未來還要爭取六甲外環道北段、安平區北外環道工程。

對於目前引起爭議「卡住」的西港外環道開闢工程，李孟諺說，西港外環道被質疑開路只省數分鐘行車時間，但市府重視的是開闢外環道，可減少西港市區的車流，安全是最重要考量因素。

相關影音