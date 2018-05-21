長女設計師訓練班 家長樂當首名客人

長榮女中設計師訓練班學生為家長洗頭、燙髮。（記者劉婉君攝）

2018-05-21 13:36

〔記者劉婉君／台南報導〕降低學用落差，台南市長榮女中美容科引進業師入校指導，期讓學生畢業後即能升格設計師，校方今天邀請學生家長成為這些設計師學生的第一名客人，驗收學習成效。

長女3年前開始與米蘭時尚髮型產學合作，業者在校內設置旗艦店，提供學生就近實習，兩年前雙方並展開學程合作，由高階主管及一線設計師入校指導，把學生當成員工般訓練及管理，1年級先學剪髮、2年級學染燙，畢業前再密集訓練洗髮等助理工作，又被稱為「設計師訓練班」。

學期結束前，校方今天邀請家長到校接受孩子的美髮服務，1年級學生負責洗、剪、吹，2年級學生專責燙染，已經成為設計師的學姐也回娘家指導，阿公阿嬤、爸爸媽媽們除了欣喜有了漂亮的新髮型，最開心的則是看到孩子的成長。

有家長說，孩子因有學習障礙，在課業上因低成就而感到自卑，但自從學了美髮後，逐漸找回自信心，第一次讓孩子洗頭、剪頭髮，心情很激動也感到很欣慰。

校長蔡玉敏表示，技職教育最重要的就是幫助技術傾向的孩子，找到自己的天賦及方向，並賦予其展翅高飛的技能，希望藉由達人化訓練，讓孩子的學習少走許多冤枉路。