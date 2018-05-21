2警殉職…交部擬修法：強制國道穿反光背心、列新車標配

2位國道警殉職後，交通擬修法強制國道處理事故穿反光背心。圖為國道警察幹部們為殉職兩警郭振雄、葉家豪棺柩覆蓋警旗與國旗。（資料照）

2018-05-21 13:22

〔記者陳宜加／台北報導〕國道頻傳二次事故，造成大量死傷，上月更有2警員殉職，安全問題引發社會關注。交通部今天預告修法，將強制車輛駕駛或下車處理事故的人員，穿著反光背心，提醒後方來車，降低二次事故風險；新車也將強制加裝，否則不得領牌。

國道二次事故發生率不低，根據統計，近3年共發生132件二次事故，造成42人死亡、126人受傷。今年4月，又發生兩名國道警察因取締違規車輛，遭大貨車高速衝撞而殉職的憾事，國道安全問題再度引發關注。

立委黃國書去年曾表示，民調有超過95％認為，穿著反光背心更安心，也有超過9成認為，車輛應該加裝反光配備；歐盟28國中，已有15國訂定有關置放、穿著反光背心的相關規定，要求交通部半年內修法規範。

黃國書建議，當國道發生事故或車輛故障，人員離開車門設置警示標識，應強制穿著反光背心，並加入符合國家標準的高可見度反光背心應成為新車標準配備。交通部長賀陳旦當時承諾可行，願朝此方向努力。

交通部今天同時預告修正「高速公路及快速公路交通管制規則」、「道路交通安全規則」草案，當汽車或大型重機因機件故障或緊急情況而無法繼續行駛，待援期間駕駛人或指定處理人員，應穿著符合國家標準的反光背心或高可見度服裝。

交通部路政司科長趙晉緯表示，修法參考歐盟等國相關規定，規定採用國家標準CNS15909第二級以上或其他等同標準的高可見度服裝，人員除依規定滑離車道或顯示危險警告燈並設置車輛故障標誌，也得以提醒後方車輛避免二度傷害。

另外，修正草案也納入新車檢驗規定，自109年1月1日起，汽車申請牌照檢驗時，應包含符合國家標準的反光服裝、反光背心等，否則不准領牌；同時配套輔導國內車廠，當車輛回廠維修、保養，也將宣導加裝反光背心。

趙晉緯指出，根據經濟部標檢局意見，反光背心容易取得，價位也不高、約落於700至1000元之間，不至於造成用路人困擾；修法也暫不加入罰則，目的主要為提醒用路人保護自己，草案預告期為60天，若無重大意見，最快7月上路。