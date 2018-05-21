西嶼竹灣沿岸漂魚屍 澎湖追源頭

退潮後的沙灘上處處可見魚屍，在太陽曝曬下發出刺鼻惡臭。（記者劉禹慶攝）

2018-05-21 13:08

〔記者劉禹慶／澎湖報導〕西嶼竹灣沿岸近來漂浮大批小魚屍體，在烈陽照射下陳屍沙灘產生惡臭，由於魚種大都為鱸魚、紅莎及石斑等養殖魚種，懷疑為鄰近箱網養殖業者流出，澎湖縣政府農漁局已介入調查，並向養殖業者宣導死魚勿棄置大海。

澎湖近來傳出乾旱警訊，烈陽曝曬溫度相當高，卻有民眾發現竹灣沿岸漂流大批小魚魚屍，漲潮時衝上沙灘，退潮就卡在沙灘上，經陽光一再曝曬，就傳出陣陣惡臭，對於發展觀光的澎湖縣而言，造成遊客觀感不佳，澎湖縣政府農漁局接獲民眾通報後，立即介入調查。

根據了解，與竹灣海域相連的二崁海域，為澎湖內海箱網養殖重鎮，許多養殖業者聚集，發現死魚漂流的海岸線，用肉眼就能看到箱網養殖區，依照死亡魚種判斷，大都非澎湖本土原生魚種，應是養殖魚種，懷疑是天氣過度炎熱，抵抗力較弱的幼魚在箱網內相互碰撞死亡，但業者卻未將其撈起處理，反而棄置大海讓其隨波逐流。

澎湖養殖規模最大的天和公司，對於死魚有建立一套管理流程，會將死魚撈起製成飼料或在陸地上處理丟棄，絕對不會拋回大海，雖然魚體會自動腐壞，但在腐壞的過程中，會產生刺鼻惡臭，造成外界觀感不佳，主管的農漁局已向各養殖戶宣導，必要時將會請環保局協助開罰，呼籲養殖業者自制。