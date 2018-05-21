國教危機？全國校長協會：支持新課綱如期上路

國教危機？全國中小學校長協會今發聲明，榮譽理事長薛春光（左二）表示，全校協支持新課綱如期上路。（圖由全校協提供）

2018-05-21 12:44

〔記者林曉雲／台北報導〕23萬名考生應試的國中教育會考昨天結束，教育部長吳茂昆昨天在會考出闈記者會上對教育會考的說法，引發教育界的抨擊和質疑。全國中小學校長協會今天發聲明呼籲，教育部國教署已立即充說明「免試入學採計教育會考，沒有要改變」，建議各界全面了解，才不會變成「獵巫」或是國教危機，全校協支持12年國教課綱明年如期上路。

全校協榮譽理事長薛春光指出，教育界憂心的是，依照教育部原訂期程必須在6月底前，完成12年國教新課綱審查，部分團體卻將抗議強度拉高到抵制教育部，發起不合作運動，包括拒絕出席課審會，造成新課綱108年上路政策，面臨跳票的危機。

教育部長吳茂昆昨天表示，國中會考已有改善，把深奧問題及知識透過考試反映，且和生活結合，參考英國學生的會考除跟升學有關，還跟就業工作連結，「或許台灣有天會走上這一階段」，培養學生有能力回應社會現況，一度引發外界擔憂會考成績採計將提高，但教育部國教署長邱乾國隨即在現場補充強調，未來國中會考的升學採計比重不會增加，而是將增加能力素養題目。

國教署也說明，教育部這兩年推動部分高中職完全免試入學，不採計會考成績，名額逐漸增加，從去年的2千人增為今年4千人，明年還會擴大辦理；至於一般大學區的免試入學，採計會考也不能占總積分超過3分之1，明年高中職的考招制度都不會有任何改變，請家長及考生放心。

全校協指出，中小學教育現場不怕被檢討，但是孩子的教育不能等，支持12年國教課綱如期上路，不應該被外界解讀為對政府輸誠，教育部和中小學教育現場如果被糟蹋、唱衰、抵制，長期損失的將是整個台灣社會，站在維護孩子受教權的格局和立場，課審會進度能不能熄火，與會代表也不應缺席，教育部務必繼續承擔課綱審議會議的大任，在6月底前，為108課綱審議工作跑完最後一哩路。