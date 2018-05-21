開幕推99元電影票 樹林首家購物影城搶好康

影視商城主打北歐森林系裝潢，書店內也充滿大自然氣息。（記者邱書昱攝）

2018-05-21 12:39

〔記者邱書昱／新北報導〕新北市樹林區首家購物影城「秀泰生活樹林店」將於26日開幕，當天將會推出全天電影票99元，樹林居民憑身分證即可兌換優惠券，享50多個櫃位的專屬優惠，最高享有5折折扣，限量1萬份。

購物影城為腹地1.05公頃，包含地下一層、地上14層的複合式影視商城，地點坐落在樹新路與保順街口，緊鄰樹林火車站、65快速道路等要道，交通相當便捷。

新北市經濟發展局長張峯源指出，樹林區有18萬居住人口，區內還有樹林大同科技園區、樹林工業區等產業帶，擁有龐大消費族群，再加上鄰近的新莊、土城、鶯歌及三峽等約有一百萬觸及人口，具絕佳的潛在消費力。

經發局說明，2014年8月引進南山人壽參與取得50年地上權，投資超過20億元，秀泰生活樹林店配合「樹林」意象，主打北歐森林系裝潢，各樓層引進流行化妝品牌、國際服飾、運動旗艦店、主題餐飲等店家，可創造一千個在地就業機會，目前已有許多樹林當地人就近工作，未來將可在地生活、就業、消費，同時帶動周邊商業

秀泰生活副總經理廖偉翔表示，99元全天電影票於26日及27日兩天早上9點發放，不限名額，但是一人限購4張。

經發局補充說，開幕期間從26日至6月20日止，新北市政府也協調秀泰生活樹林店，機車只要憑發票不限消費金額，即可免費停車一次。