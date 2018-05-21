北市抽檢冰品 吳興街「咖啡帝國」寒天蒟蒻檢出防腐劑

炎炎夏日是飲冰品的消費旺季，台北市衛生局今年第一波飲冰品及配料抽驗結果今天出爐，共抽驗78件，有1件「寒天蒟蒻」檢出不得添加的防腐劑。（衛生局提供）

2018-05-21 12:07

〔記者周彥妤／台北報導〕炎炎夏日是飲冰品的消費旺季，台北市衛生局今年第一波飲冰品及配料抽驗結果今天出爐，共抽驗78件，有1件「寒天蒟蒻」檢出不得添加的防腐劑，經查來源廠商為台南市川代企業有限公司，衛局除令販售場所下架違規產品，已移請轄管衛生局查處，若違規屬實將依違反「食品安全衛生管理法」處分製造業者3萬至300萬元罰鍰。

衛生局指出，抽驗78件中，飲冰品衛生標準及包裝飲料標示查核均合乎規定，有1件來自信義區吳興街「咖啡帝國」的「寒天蒟蒻」檢出不得添加的防腐劑己二烯酸（0.4g/kg），不合格率 1.3%。

經查該件違規產品，來源廠商為台南市新化區崙頂里1鄰崙子頂1之170號的「川代企業有限公司」，現除令販售場所下架違規產品外，已移請製造商轄管衛生局進行查處，若調查違規屬實，將依違反食品安全衛生管理法處分製造業者3萬至300萬元罰鍰。

衛生局表示，食入己二烯酸，85%會代謝成二氧化碳形式排出人體，屬毒性較低的防腐劑，依現行食品添加物使用範圍及限量規定，蒟蒻凍等製品不得添加防腐劑。