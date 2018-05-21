突破身障限制 輪椅「舞」出精采人生

展夢圓輪椅藝術舞蹈協會成員入場獲得滿堂彩。（記者鄭名翔攝）

2018-05-21 12:03

〔記者鄭名翔／苗栗報導〕「舞」出新人生！苗栗展夢圓輪椅藝術舞蹈協會成員皆為行動不便的身障人士，在因緣際會下齊聚一堂，藉由特別訂做的輪椅及堅持追夢的苦練，讓他們得以在舞台上綻放精湛舞姿，不但獲得滿堂喝采找回自信，同時也鼓舞更多同樣身有殘疾的朋友，勇敢走出人生新道路。

63歲患有小兒麻痺的林萬松笑說，求學時看著朋友參加畢業舞會，心裡滿滿的羨慕，後來在朋友的介紹下加入協會，練習以身體的力量駕馭輪椅，從此輪椅不只是他行動的工具，更如同他身體的延伸，在舞台上扭動身軀，讓輪椅流暢的「滑」出俐落舞姿，在聽到掌聲響起的那一剎那，也讓他圓了年輕時候的夢想。

林萬松表示，自己熱愛運動，但因為腳行動不便，若從事太劇烈運動容易造成運動傷害，但因為輪椅舞蹈講究身體柔軟度，不論對於提升上肢力量或復健都很有幫助。他也希望藉由自己的例子鼓勵更多身障朋友，勇敢走出戶外，享受人生。

49歲的廖碧珍雖然行動不便，但坐在輪椅上與小朋友對舞國標舞，熟練的技巧與自信體態絲毫不輸一般人。廖碧珍說，在家人的鼓勵下，一開始把輪椅舞當作復健，後來舞出自信後逐漸挑戰更高難度的舞步，雖然在練習的過程要比常人花上更多精力，也曾嘗過翻倒、被壓到腳的痛，但都無法澆熄她對輪椅舞蹈的熱情。

協助成立展夢圓輪椅藝術舞蹈協會的苗栗縣議員禹耀東表示，早期對國標舞有偏見，但看過幾次年輕人的表演後，也被國標舞展現出的力與美所感動，也希望藉此鼓勵身障朋友從事戶外活動，因此主動找老師北上學舞，同時透過公益捐助添購特別訂製的國標舞輪椅。

禹耀東笑說，現在在路上看到身障朋友，都還會主動上前「揪團」參加，就是希望鼓勵更多身心障礙朋友能從舞蹈找到快樂人生。

廖碧珍熟練的技巧與自信體態絲毫不輸一般人。（記者鄭名翔攝）