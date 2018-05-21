池上竹筏季26日開划 新竹筏亮相

為迎接一年一度的竹筏季，池上鄉公所新造2艘競賽用竹筏。（記者王秀亭攝）

2018-05-21 11:42

［記者王秀亭／台東報導］一年一度池上竹筏季活動將於26日登場，今年有20組隊伍在大坡池爭奪最高獎金10萬元，池上鄉公所今年新造2艘竹筏，25日將在池上信仰中心玉清宮祈安祭拜後，在主要街道展開遊境，為竹筏季暖身。

2艘新造竹筏這幾天停泊在大坡池畔，眼尖民眾發現新竹筏和原有竹筏大不同，不僅船身前端微微翹起，竹筏管徑變粗，船身多了舒適的坐墊。

池上鄉公所農業觀光課長鄭傅丞表示，競賽竹筏今年汰舊換新，新造竹筏將更符競賽所需，船身前端微翹是為減少吃水阻力，竹筏管徑加粗讓划船時更具穩定性，新增坐墊可使參賽者坐起來更舒適。

在第一名獎金10萬元的誘因下，今年有20支隊伍參賽，包括欲爭取四連霸的高雄龍舟協會伊軍組成的「船老大」隊，池上鄉公所為將冠軍留在池上，派出2支種子隊伍外，鄉民也組成5支隊伍應戰，東大體中派出3支隊伍，還有摘下去年在韓國舉辦的國際龍舟邀請賽冠軍的鹿野巴拉雅拜隊來勢洶洶，花蓮、台北也有隊伍參賽。

鄭傅丞說，大坡池旁草地規劃趣味闖關及手作DIY活動，以「音樂」為元素設計各項關卡，包括手作風車音樂盒等，26日下午有管弦交流演奏音樂會，晚間有民謠之夜演唱會，27日上午有縱谷知名樂團現場點歌歡樂唱。