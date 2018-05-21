韓國正妹墾丁租車撞上他 網友看到照片紛遞結婚證書！

韓國正妹來墾丁遊玩，租了一輛電動車卻不慎發生車禍，許多網友看到正妹長相笑稱要被撞車主「和解書和結婚證書讓她選一張吧」。（圖擷自臉書社團「爆廢公社公開版」）。

2018-05-21 13:40

〔即時新聞／綜合報導〕日前一名來台旅遊的韓國正妹到墾丁遊玩，騎著租來的電動車卻不慎撞上停在路旁的馬自達6，車主則把照片和影片PO上網，表示車輛被撞後盲點偵測及倒車雷達出了問題，維修費粗估3萬。但許多網友看到韓國正妹的長相紛紛歪樓，笑稱要車主「和解書和結婚證書讓她選一張」。

這名車主在臉書社團「爆廢公社公開版」PO文指出，「韓國妹子自墾丁大街租電動車來玩，大家覺得我要怎麼原諒」，並表示車被撞後盲點偵測和倒車雷達都不靈光了，預估修車費約要3萬元。車主還加碼貼出數張肇事的韓國妹子照片，讓許多網友看完照片陷入瘋狂。

網友紛紛留言，「被妹子撞已經不簡單了，還被可愛的妹子撞更不簡單」、「這樣含國妹紙，只能以身相許了」、「墾丁那麼多輛車 就撞您這輛 這就是緣份~~~」、「先問她有沒有整型？沒有就娶回家，有就讓她賠錢...」、「緣份 愛情來了 故事～一切從撞車開始」，還有人笑稱「車主可以拿兩張給她簽一張，是賠償3萬和解？或是結婚證書？給她選一張」。

事後車主則強調，「車子有乙式險，不管如何都已進入能保護自己的情況，所以就不對當事人太過咎責，還安撫她及兩位朋友坐著休息。」