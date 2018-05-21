05/21 各報重點新聞一覽

法人分析，美中貿易戰意外停火，對台股或其他亞股，絕對是正向力量。（路透）

2018-05-21 06:44

自由時報

美中貿易意外停火 台股挑戰11000點

干擾國際股市多時的美中貿易戰出現逆轉，法人分析，美中貿易戰意外停火，但細節尚未出爐，未來針對智慧財產權、市場准入，甚至中國製造二○二五等關鍵議題，雙方還有得吵；但對台股或其他亞股，絕對是正向力量，可助台股今日挑戰一萬一千點大關，但需慎防追高風險。

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國際期刊刊登新研究 威而鋼加流感疫苗 有助抗癌

加拿大渥太華大學的研究團隊發現，將威而鋼（Viagra）、犀利士（Cialis）等治療男性勃起功能障礙的藥物，結合去活化流行性感冒疫苗「Agriflu」後，施予肺癌老鼠身上，其體內癌細胞的擴散程度可降低九成。這項研究成果已刊登於國際期刊《腫瘤免疫學》（OncoImmunology），團隊也正如火如荼地進行全球首起臨床實驗。

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17年風紀案 到任六個月的也連坐… 警界：歷任中山分局長 怎不用究責

台北市警中山分局爆發包庇色情酒店收賄案，已有十名官警被收押，分局長黃永志因督導不周被「拔官」究責，不過因黃去年十一月初才到任，此案今年三月第二波搜索，等於黃到任不久就扛責，法律系教授謝榮堂昨投書為黃抱屈，基層也有不平聲浪；台北市警局昨表示，根據警界內規，一個單位內若有三名同仁涉案並聲押獲准，單位主官就須下台負責，此調職案依規定處理。

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蘋果日報

扯 身分證掛失10年 竟遭冒用 房產被查封

遺失身分證的代價竟這麼高！北市蕭姓設計師10年前遺失身分證，10年後竟收到法院支付命令指他欠債207萬元，接著噩運不斷，先是遭查封房屋，後來再被強制扣薪1/3，他一查才知當年遺失的身分證，被人拿去當東南客運司機的職務保證人，這名司機後來撞死人，東南客運轉向蕭男求償，蕭男提告後，士林地院才還原這起離譜個案，免除蕭男天外飛來的債務。

法女星控下迷藥 盧貝松爆性侵 「還留下一疊鈔票」

#MeToo反性騷燒不完，這回「目擊者」是一疊鈔票！59歲法國名導盧貝松（Luc Besson）昨傳出在巴黎布里斯多酒店迷姦27歲法國女星。受害者報案指控盧貝松在茶中下藥，性侵得逞，還留下一疊鈔票。有法國媒體指女方疑似是演過《終極殺陣5》的珊德范羅伊（Sand Van Roy），巴黎警方已展開調查。

聯合報

丁略勝柯 綠邊緣化

民進黨將在本月底前確認台北市長提名人選。本報最新台北市長選情調查發現，民進黨自推人選起步晚，即使派出民意支持度最高的行政院長賴清德參選，也暫難撼動柯、丁對決現況，支持率分別為丁守中三成六、柯文哲三成三、賴清德一成六。

美中達共識 不打貿易戰了

美中貿易談判後雙方達成共識不打貿易戰，並停止互相加徵關稅。經濟部國貿局表示，目前尚未看到協議內容，但樂見美中達共識，避免貿易戰爭；學者認為，台灣暫時可獲喘息空間。

中國時報

陸美貿易戰 停火！不加徵關稅 修訂《專利法》

陸美貿易戰偃旗息鼓。雙方在19日公布「經貿磋商聯合聲明」，同意大幅減少大陸對美國的貿易順差，大陸還允諾採購更多美國農產與能源產品，並修訂《專利法》。擔任大陸領導人習近平特使的副總理劉鶴強調雙方「已達成共識、不打貿易戰、停止互相加徵關稅」。大陸官媒表示，「中美貿易戰停戰是雙方共同勝利」。不過，聲明尚欠缺具體目標，相關細節也需要透過後續磋商才能確認。

改善鄰里交通 北市警分局通通有賞！柯P大放送 核發上千支功獎

台北市長柯文哲日前核准市府交通局以市警局各分局，對「鄰里交通治理改善績效卓著」為由，給予功獎「大放送」。由於獎勵標準低、且功獎數額驚人，估計全市14個分局，小功將超過上千支，上至分局長、下至警勤區員警「通通有獎」，每人從1小功至1大功不等，部分官警批評敘獎不公，質疑市府是藉由免費敘獎，一方面叫警察賣命，再用惠而不費的功獎「收買」警察，質疑是柯P選前政策「買票」。