今高溫炎熱飆34度 東南部小心焚風！

今日各地天氣晴朗依舊，高溫炎熱，東北部及西半部地區高溫約33、34度。（資料照）

2018-05-21 06:44

〔即時新聞／綜合報導〕今日各地天氣晴朗依舊，高溫炎熱，東北部及西半部地區高溫約33、34度，東部及東南部也有31、32度，各地中午前後紫外線指數容易達到過量或危險等級，民眾出門時應注意多補充水分、做好防曬。

今日天氣仍高溫炎熱，東南部地區有焚風發生的機率，溫度有可能更高；降雨部分，午後各地山區有局部短暫雷陣雨機率，宜蘭花蓮交界處及南部接近山區的平地受到風向的影響，亦有機會降雨。

今日空氣品質部分，北部、竹苗、中部、雲嘉南、高屏、馬祖及金門為「普通」等級；宜蘭、花東空品區及澎湖為「良好」等級。

明日（22日）各地同樣多為多雲到晴的天氣，僅東半部地區不定時有局部短暫陣雨，午後在各地山區有局部短暫雷陣雨；氣溫方面，白天各地悶熱，高溫都在32、33度間。

週三（23日）受到鋒面影響，各地天氣轉為不穩定，中部以北及東半部地區有短暫陣雨或雷雨，並且有局部較大雨勢發生的可能，北台灣氣溫稍降，但仍有32度左右，感受上不明顯，其他地方則影響不大。

國際都市氣象：

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各地體感溫度預報 （°C） 北部 中部 南部 東部 26 ~ 34 27 ~ 33 28 ~ 32 26 ~ 31

今日各地天氣預報。（圖擷取自中央氣象局）

今日各地紫外線預報概況。（圖擷取自中央氣象局）