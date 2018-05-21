凍未條了！社頭鄉長帶隊抓浪浪 爭取結紮補助

2018-05-21 00:35

〔記者顏宏駿／彰化報導〕彰化縣社頭鄉接連傳出流浪狗逞凶，日前一名婦人騎腳踏車，竟也遭流浪狗撲咬，鄉長劉錦昌氣得率隊抓肇禍的流浪狗，可惜並無所獲。

但劉錦昌是在「流浪狗逞凶」後拜訪縣府動物防疫所，決定執行TNVR計畫（trap捕捉、neuter結紮、vaccinate施打疫苗、return原地回置），並爭取到每隻流浪狗結紮補助800元，以及收養5天每日100元的狗隻營養補助。

劉錦昌說，流浪狗今年開始零撲殺，公所也不能任意抓流浪狗，除非牠有攻擊性，而攻擊性如何認定？若有必要抓，當事人還必須通報動物防疫所，會同抓狗。

他說，由於抓流浪狗十分麻煩，如果不夠人道又會被物保團體攻擊，縣內各鄉鎮流浪狗不斷爆增，並非只有社頭獨有。

他表示，公所跟動保團體和縣府研商解決之道，初步研議，把現有鄉內的流浪狗抓來結紮「以絕後患」，惟結紮後狗兒須要休養，目前面臨的問題是，公所沒有適當的場所和人力做後續的處理，這方面可以需要民間來配合。

對此，縣府動物防疫所表示支持，所長董孟治指出，目前動防所針對具攻擊性的流浪狗執行TNVR計畫（trap捕捉、neuter結紮、vaccinate施打疫苗、return原地回置），民眾可通報捕捉，盼減少流浪狗數量、抑制繁殖，台南市執行多年成效不錯。

他說，縣府希望以結紮的方式，讓「浪浪」的數量「到此為止」，社頭鄉公所的提案可行，目前動防所與縣內3間動物醫院合作，為流浪狗進行結紮，每隻補助800元，結紮完的營養費每日100元，連續提供5日，歡迎民眾申請，大家一起讓流浪狗的數量「到此為止」。